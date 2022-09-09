Перед вчорашнім матчем Ліги Європи Динамо втратило обох центрфорвардів. У Артема Бєсєдіна діагностовано забій ребра, а у Владислава Ваната – запалення м'яких тканин гомілки, повідомляє "Динамоманія".

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Бєсєдін і Ванат пропускали поєдинок з Фенербахче, тому в атаці киян мусив грати Гармаш. Виїзд в Туреччину ще сильніше вдарив по лазарету Динамо: серйозної травми зазнав Шапаренко, пошкодження отримав Бущан.

Бєсєдін у цьому сезоні ще не відзначався, а Ванат забив у ворота Зорі. Динамо розпочало чемпіонат України з двох поразок і опинилося на дні таблиці. У Лізі Європи кияни стартували з програшу Фенербахче.

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