Независимая комиссия установила, что убытки Форест в сезоне 2022/23 превысили порог в 61 миллион фунтов стерлингов на 34,5 миллиона фунтов стерлингов. Клуб был оштрафован на 4 очка, из-за чего опустился в зону вылета, на 18-е место турнирной таблицы.

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В понедельник, 25 марта, Форест официально подал апелляцию на это решение Комиссии. Клуб отказался делать какие-либо заявления по этому поводу. Ранее руководство Ноттингем Форест заявляло о том, что штраф стал для клуба неожиданностью, поскольку он находился в тесном контакте с Премьер-лигой.

Ранее руководство АПЛ оштрафовало Эвертон на 10 очков, однако позже сократило наказание до 6 баллов.

Напомним, что в 1979 и 1980 "лесники" дважды выигрывали Кубок чемпионов.

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