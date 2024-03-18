Ноттингем Форест оштрафовали на 4 очка из-за нарушения правил по прибыльности и устойчивому развитию (PSR), информирует The Guardian. Вскоре последовало официальное подтверждение от АПЛ.

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Лига позволяет клубам лишь 105 млн фунтов убытков за трехлетний период, но Форест имел еще более низкую планку – 61 млн (клуб два из трех последних сезонов играл в значительно менее прибыльном Чемпионшипе). После выхода в элиту летом 2022-го "лесники" успели потратить более 250 млн фунтов на 42 новых игроков. Ноттингем пытался покрыть разницу продажами, но не успел в указанный срок. Клуб собирается подавать апелляцию, на которую имеет 14 суток с момента оглашения первого вердикта.

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После штрафа команда Нуну Эшпириту Санту свалилась в зону вылета, отставая от спасительного места на один пункт. Это уже второй случай очкового наказания в сезоне АПЛ – ранее Эвертон лишили 10 пунктов, правда, 4 вернули после апелляции. Под расследованием также находится Ман Сити.

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