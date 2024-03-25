Незалежна комісія встановила, що збитки Форест у сезоні 2022/23 перевищили поріг у 61 мільйон фунтів стерлінгів на 34,5 мільйона фунтів стерлінгів. Клуб був оштрафований на 4 очки, через що опустився в зону вильоту, на 18-те місце турнірної таблиці.

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У понеділок, 25 березня, Форест офіційно подав апеляцію на це рішення Комісії. Клуб відмовився робити будь-які заяви стосовно цього. Раніше керівництво Ноттінгем Форест заявляло про те, що штраф став для клубу несподіванкою, оскільки він перебував у тісному контакті з Прем'єр-лігою.

Раніше керівництво АПЛ оштрафувало Евертон на 10 очок, проте пізніше скоротило покарання до 6 балів.

Нагадаємо, що в 1979 і 1980 "лісники" двічі вигравали Кубок чемпіонів.

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