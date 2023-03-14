Федеральный апелляционный суд опубликовал заявление, объясняющее, почему двухматчевая дисквалификация Жозе Моуринью была оставлена ​​в силе после его ссоры с четвертым судьей Марко Серрой во время матча с Кремонезе.

Португальский тренер получил красную карточку во время поражения Ромы от Кремонезе в матче 24 тура Серии А (1:2). Утверждалось, что Серра проявил неуважение к тренеру римлян после того, как "особенный" спросил у арбитра о пропущенном свистке за фол.

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Моуринью и его помощники были возмущены ситуацией, и после матча тренер Ромы зашел в судейскую раздевалку, что запрещено правилами. В заявлении Итальянской федерации футбола (FIGC) говорится, что это событие было принято во внимание.

В то же время сообщается, что решение FIGC было основано на отчёте главного арбитра матча и никак не связано с расследованием поведения Серры.

Моуринью должен был пропустить матч 25 тура Серии А с Ювентусом, но на момент расследования поведения Серры FIGC позволила тренеру Ромы присутствовать на матче. Однако игру 26 тура чемпионата с Сассуоло Моуринью всё-таки был вынужден пропустить. Не будет Жозе присутствовать и на матче своей команды с Лацио, который будет сыгран в ближайшие выходные.

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