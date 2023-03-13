Удаление за удар по заднице в видеообзоре огненного матча Рома – Сассуоло – 3:4
07:30 - Читати українською
Рома уступила Сассуолло в рамках 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
26’ Никола Залевски
45+3’ Мараш Кумбулла
51’ Пауло Дибала
90+5’ Джорджиньо Вейналдум
Арман Лорьенте 13’
Арман Лорьенте 18’
Доменико Берарди 45+3’
Андреа Пинамонти 75’
13’ Арман Лорьенте
18’ Арман Лорьенте
26’ Никола Залевски
45+3’ Доменико Берарди
45+3’ Мараш Кумбулла
51’ Пауло Дибала
75’ Андреа Пинамонти
90+5’ Джорджиньо Вейналдум
Рома имела роскошный шанс сравняться с Интером на втором месте в турнирной таблице Серии А. Вместо этого римляне без Жозе Моуринью на тренерской скамье проиграли Сассуоло в матче с семью голами.
Рома в сумасшедшем матче с 7 голами в меньшинстве уступила Сассуоло и упустила шанс подняться в топ-3 Серии А
Гости сделали вескую заявку на победу еще в первом тайме, который выиграли со счетом 3:1 и получили численное преимущество. Мараш Кумбула получил бессмысленную красную карточку, дав сопернику под зад. Рома даже в меньшинстве смогла дать бой. У Сассуоло отметим Берарди (гол+пасс) и Лорьенте (2+1).
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