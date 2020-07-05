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Двойной сейв после пенальти, удаления и роскошные голы в видеообзоре сумасшедшего матча Интер – Болонья

5 июля 22:01 - Читати українською
Двойной сейв после пенальти, удаления и роскошные голы в видеообзоре сумасшедшего матча Интер – Болонья
Интер – Болонья – 1:2 – видео голов и обзор матча

Интер дома не смог одолеть Болонью в рамках 30-го тура Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

22’ Ромелу Лукаку
77’ Алессандро Бастони
 
Роберто Сориано 57’
Муса Джувара 74’
Муса Барроу 80’
22’ Ромелу Лукаку
57’ Роберто Сориано
74’ Муса Джувара
77’ Алессандро Бастони
80’ Муса Барроу

Интер открыл счет в середине первого тайма – Лаутаро попал в штангу, но Лукаку сумел добить мяч в сетку. В начале второй половины Сориано заработал удаление и пенальти в свои ворота, но Скорупски блестяще справился с ударом Мартинеса и даже с добиванием Гальярдини.

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"Россоблу" сумели, играя в меньшинстве, восстановить равновесие – Джувара с линии штрафной попал в самый угол ворот, а в конце матча, уже в равных составах после удаления Бастони, Барроу вырвал победу для Болоньи, завершив блестящую атаку гостей.

После этого матча Интер остался третьим в турнирной таблице, но рискует подпустить к себе Аталанту на расстояние одного очка. У Болоньи теперь 41 зачетный пункт и девятая позиция.

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Италия Видеоновости Лукаш Лукаш Скорупски Болонья Болонья Интер Интер Интер - Болонья
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