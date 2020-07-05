Двойной сейв после пенальти, удаления и роскошные голы в видеообзоре сумасшедшего матча Интер – Болонья

Интер дома не смог одолеть Болонью в рамках 30-го тура Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Интер открыл счет в середине первого тайма – Лаутаро попал в штангу, но Лукаку сумел добить мяч в сетку. В начале второй половины Сориано заработал удаление и пенальти в свои ворота, но Скорупски блестяще справился с ударом Мартинеса и даже с добиванием Гальярдини.

Малиновский заработал пенальти и удаление для соперника в матче Кальяри – Аталанта

"Россоблу" сумели, играя в меньшинстве, восстановить равновесие – Джувара с линии штрафной попал в самый угол ворот, а в конце матча, уже в равных составах после удаления Бастони, Барроу вырвал победу для Болоньи, завершив блестящую атаку гостей.

После этого матча Интер остался третьим в турнирной таблице, но рискует подпустить к себе Аталанту на расстояние одного очка. У Болоньи теперь 41 зачетный пункт и девятая позиция.

Болонья на выезде одержала волевую победу над Интером: 30-й тур Серии А, воскресенье