Подвійний сейв після пенальті, вилучення та розкішні голи у відеоогляді божевільного матчу Інтер – Болонья

Інтер вдома не зміг здолати Болонью в рамках 30-го туру Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Інтер відкрив рахунок в середині першого тайму – Лаутаро влучив у стійку, але Лукаку зумів добити м'яч у сітку. На початку другої половини Соріано заробив вилучення і пенальті у власні ворота, але Скорупскі блискуче впорався з ударом Мартінеса і навіть з добиванням Гальярдіні.

Маліновський заробив пенальті та вилучення для суперника у матчі Кальярі – Аталанта

"Россоблу" зуміли, граючи в меншості, відновити рівновагу – Джувара з лінії штрафного поцілив у самісінький кут воріт, а наприкінці матчу, вже у рівних складах після вилучення Бастоні, Барроу вирвав перемогу для Болоньї, завершивши блискучу атаку гостей.

Після цього матчі Інтер залишився третім у турнірній таблиці, але ризикує підпустити до себе Аталанту на відстань одного очка. У Болоньї тепер 41 заліковий пункт і дев'ята позиція.

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