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Подвійний сейв після пенальті, вилучення та розкішні голи у відеоогляді божевільного матчу Інтер – Болонья

5 липня 22:01 - Читать на русском
Подвійний сейв після пенальті, вилучення та розкішні голи у відеоогляді божевільного матчу Інтер – Болонья
Інтер – Болонья – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Інтер вдома не зміг здолати Болонью в рамках 30-го туру Серії А. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

22’ Ромелу Лукаку
77’ Алессандро Бастоні
 
Роберто Соріано 57’
Муса Джувара 74’
Муса Барроу 80’
22’ Ромелу Лукаку
57’ Роберто Соріано
74’ Муса Джувара
77’ Алессандро Бастоні
80’ Муса Барроу

Інтер відкрив рахунок в середині першого тайму – Лаутаро влучив у стійку, але Лукаку зумів добити м'яч у сітку. На початку другої половини Соріано заробив вилучення і пенальті у власні ворота, але Скорупскі блискуче впорався з ударом Мартінеса і навіть з добиванням Гальярдіні.

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"Россоблу" зуміли, граючи в меншості, відновити рівновагу – Джувара з лінії штрафного поцілив у самісінький кут воріт, а наприкінці матчу, вже у рівних складах після вилучення Бастоні, Барроу вирвав перемогу для Болоньї, завершивши блискучу атаку гостей.

Після цього матчі Інтер залишився третім у турнірній таблиці, але ризикує підпустити до себе Аталанту на відстань одного очка. У Болоньї тепер 41 заліковий пункт і дев'ята позиція.

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Відеоновини Італія Лукаш Лукаш Скорупскі Болонья Болонья Інтер Інтер Інтер - Болонья
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