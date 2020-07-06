Рома уступила Наполи – третье подряд поражение Фонсеки: 30-й тур Серии А, воскресенье

В рамках 30-го тура Серии А состоялось 6 матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 30-й тур

Интер – Болонья – 1:2

Голы: Лукаку, 22 – Джувара, 74 , Барроу, 80

Нереализованный пенальти: Мартинес, 62

Удаления: Бастони, 77 (вторая желтая) – Сориано, 57

Парма – Фиорентина – 1:2

Голы: Куцка, 49, (пенальти) – Пульгар, 19, (пенальти) 31, (пенальти)

Брешия – Верона – 2:0

Голы: Папетти, 52, Доннарумма, 90+6

Сампдория – СПАЛ – 3:0

Голы: Линетти, 12, 45+3, Габьядии, 45

Удинезе – Дженоа – 2:2

Голы: Фофана, 44, Лазанья, 73 – Пандев, 81, Пинамонти, 90+7

Нереализованный пенальти: Панамонти, 90+6

Наполи – Рома – 2:1

Голы: Кальехон, 55, Инсинье, 82 – Мхитарян, 60

Игровой день начинал поединок Интер - Болонья. На 13-й минуте хозяевам удалось открыть счет, но арбитр отменил гол из-за офсайда. Чуть позже, на 22-й Лукаку на добивании сумел направить мяч в ворота. А под занавес тайма гости имели возможность отыграться. Орсолини ворвался в штрафную и мощно пробил, однако голкипер спас ворота неплохим сейвом.

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После перерыва Болонья осталась в меньшинстве. Прямую красную получил Сориано за срыв атаки. И сразу на 62-й за фол в штрафной был назначен пенальти. Его не смог реализовать Мартинес – с его ударом по центру ворот легко справился голкипер. Несмотря на то, что гости остались в меньшинстве, им удалось отыграться. На 74-й Муса Джувара подхватил мяч после сумбура в штрафной соперника и мощно пробил в левый угол ворот. А на 77-й после второй желтой, полученной Бастони, силы сравнялись. Сразу на 80-й Муса Барроу замкнул навесную передачу Домингеса, выведя свою команду вперед. Финальный свисток зафиксировал поражение "нерадзурри" – 1:2.

Парма принимала Фиорентину. На 19-й минуте после фола в штрафной арбитр назначил пенальти. Его реализовал Пульгар – вратарь бросился в другую сторону от мяча. А чуть позже, на 31-й аналогичная ситуация повторилась. Одиннадцатиметровый снова взялся исполнять Пульгар, на этот раз голкиперу не хватило считанных сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.

А во втором тайме было назначено еще один пенальти, только на этот раз в ворота "фиалок". Его реализовал Куцка, мощно пробив в левую девятку. Хозяева пытались отыграться, однако ни одного опасного момента до конца матча создать так и не смогли.

Верона на выезде встречалась с Брешией. На 23-й Дзакканьи имел прекрасную возможность забить. Он получил передачу в пределах штрафной соперника и пробил, однако голкипер отличным сейвом спас ворота своей команды. Сразу после перерыва хозяева смогли выйти вперед. Это Папетти замкнул навес Тоналли с углового. Гости пытались играть, но защита соперника действовала на "отлично". Под занавес встречи еще и Доннарумма вышел один на один с вратарем и мощно пробил в левую девятку. Финальный свисток зафиксировал победу Брешии – 2:0.

СПАЛ приехал в гости к Сампдории. Хозяева сумели обеспечить себе комфортное преимущество в счете еще до конца первого тайма. На 12-й Линетти, из-за ошибки защитника, перехватил мяч у штрафной соперника и мощно пробил под правую стойку. А на 45-й Габьядини прекрасно исполнил штрафной, пробив точно под перекладину. Под занавес тайма преимущество закрепил тот же Линетти, который получил замечательную разрезную от Рамиреса и направил мяч в сетку.

Удинезе встречался с Дженоа. На 29-й хозяева имели прекрасную возможность открыть счет. Лазанья ворвался в штрафную и молниеносно пробил в левый угол ворот, однако голкипер выполнил великолепный сейв, спасая свою команду. А под занавес тайма Фофана головой замкнул навес Де Пауля, направив мяч в сетку.

На 73-й преимущество закрепил Лазанья, который нашел свободное пространство в штрафной соперника и пробил под перекладину. После этого "грифоны" будто проснулись. На 81-й Пандев вышел на ударную позицию и выстрелил из района одиннадцатиметровой отметки под левую стойку. А под занавес встречи счет сравнял Пинамонти. Он не сумел реализовать пенальти, но исправился на добивании.

Завершал игровой день поединок Наполи – Рома. В первом тайме встречи было всего два опасных момента. На 15-й Милик подхватил мяч в штрафной соперника и молниеносно пробил по центу ворот, однако голкипер справился с его ударом. А чуть позже, на 33-й тот же Милик выпрыгнул навстречу навесной передачи и нанес удар головой, но мяч попал в перекладину.

Вторую половину встречи Наполи начал с активного прессинга и на 55-й это дало свои плоды. Хосе Кальехон в касание замкнул навесную передачу Марио Руя – голкиперу не хватило считанных сантиметров чтобы взять мяч. После этого инициативу перехватили "римляне". На 60-й Мхитарян искусно вышел на ударную позицию и пробил точно под левую штангу – 1:1. А под занавес встречи Инсинье эффектно закрутил в правую девятку, выведя свою команду вперед. "Волки" пытались отыграться и даже создали несколько опасных моментов, но забить до конца матча так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу Наполи – 2:1.

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