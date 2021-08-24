Нападающий лондонского Вест Хэма Майкл Антонио креативно подошел к празднованию забитых мячей во 2-м туре английской Премьер-лиги. Ямаец оформил дубль в поединке с Лестером (4:1).

Звезда "молотков" отпраздновал забитый мяч в компании нетипичного двойника.

Лондонское избиение "лис" в видеообзоре матча Вест Хэм – Лестер – 4:1

Антонио после одного из голов подбежал к скамейке запасных, взял свою картонную фигуру в полный рост и начал радоваться вместе с "близнецом". Оказалось, что лидер Юнайтед двигался в стиле фильма "Грязные танцы". Напоследок нападающий еще и поцеловал копию из картона.

К слову, дубль против Лестера позволил Майклу Антонио обновить клубный рекорд по голам в Премьер-лиге. Теперь в активе ямайца 49 мячей, а позади остался культовый для Вест Хэма Паоло Ди Канио (47 голов).

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