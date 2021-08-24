Хозяева повели в счете на 26-й минуте. Это Пабло Форналс разыграл комбинацию с Бенрамой и классно пробил в одно касание из пределов штрафной. Под занавес тайма произошел наверняка ключевой эпизод – Айозе Перес грубо въехал в ногу тому же Форналса и оставил Лестер в меньшинстве.

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На 56-й Саид Бенрама завершил молниеносную атаку "молотков" после ошибки Сёюнджю. Дальше "лис" попытался вернуть в игру Юри Тилеманс, удачно сыграв на добивании после сэйва голкипера. Но вскоре слово взял Майкл Антонио. Ямаец сначала хищнически реализовал момент после передачи Райса, а на 84-й хладнокровно завершил выпад после навеса Цоуфала.

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