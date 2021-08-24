Нападник лондонського Вест Хема Майкл Антоніо креативно підійшов до святкування забитих м'ячів у 2-му турі англійської Прем'єр-ліги. Ямаєць оформив дубль у двобої з Лестером (4:1).

Зірка "молотків" відсвяткував забитий м'яч із нетиповим двійником.

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Антоніо після одного з голів підбіг до лави запасних, узяв свою картонну фігуру в повний зріст і почав радіти разом із "близнюком". Виявилося, що лідер Юнайтед рухався у стилі стрічки "Брудні танці". Наостанок нападник ще й поцілував копію з картону.

До слова, дубль проти Лестера дозволив Майклу Антоніо оновити клубний рекорд за голами в Прем'єр-лізі. Тепер в активі ямайця 49 м'ячів, а позаду залишився культовий для Вест Хема Паоло Ді Каніо (47 голів).

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