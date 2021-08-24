Вест Хэм в 1-м туре АПЛ провёл очень тяжелый выезд в Ньюкасл, но привёз оттуда победу с четырьмя забитыми мячами. Теперь голевую феерию от "хаммерс" ожидали на Олимпийском стадионе в Лондоне, где подопечные Дэвида Мойеса принимали обладателя Кубка и Суперкубка Англии – Лестер. Ярмоленко, как и неделю назад, остался в запасе, получив только четыре минуты в конце поединка.

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Встреча началась не очень весело, но ее раскрыл гол хозяев на 26-й минуте. Форналс обокрал Варди и разогнал контратаку, отдал передачу на Бенрама и замкнул его же прострел в центр штрафной – 1:0! Гости могли отыграться на 29-й, когда Перрейре дали пробить с близкого расстояния, но Роберто направил мяч над перекладиной. Зря он не забил, ведь ровно через 10 минут "лисы" остались в меньшинстве в результате фола Переса против Форналса. Айозе получил прямую красную.

До перерыва счёт не изменился, но во втором тайме Вест Хэм шикарно разыграл своё большинство. Уже на 56-й минуте Бенрама удвоил преимущество "хаммерс", пробив в пустые ворота после паса от Антонио. Тилеманс на 70-й возродил интригу, закатив мяч в ворота после суеты в штрафной (2:1), но Антонио быстро поставил гостей на место.

На 80-й минуте Майкл получил перевод от Райса, развернулся вокруг Союнчу и пробил с дистанции в левый нижний угол, а на 84-й он же принял прострел от Цоуфала и вторым касанием нанёс удар метров с шести – 4:1!

Антонио стал лучшим бомбардиром Вест Хэма в АПЛ за всю историю, а "молотобойцы" празднуют разгром.

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