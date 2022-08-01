В соседней стране трудоустраивается все больше украинских футболистов.

Защитник Кирилл Процишин и хавбек Евгений Чепурненко стали игроками польской Одры, сообщает пресс-служба клуба.

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27-летний Кирилл заключил соглашение с представителем 4-го дивизиона Польши до конца 2022 года, а 32-летний Евгений – до лета 2023-го. Оба игрока присоединились к новой команде в статусе свободных агентов.

Напомним, Процишин – воспитанник Динамо. Успел поиграть за Ворсклу, Сумы, новокаховскую Энергию, бахчисарайский Кызылташ, киргизские Алтай, Абдыш-Ату и Алгу. Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Чепурненко начал профессиональные выступления во Львове. Выступал за Княжу, Севастополь, Десну (трижды), Александрию, Гелиос, могилевский Днепр, Агробизнес, грузинский Шевардени 1906 и Диназ. После начала полномасштабной войны в Украине приютился в казахском Жетису. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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