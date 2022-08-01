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Захисник Кирило Процишин та хавбек Євген Чепурненко стали гравцями польської Одри, повідомляє прес-служба клубу.

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27-річний Кирило уклав угоду з представником 4-го дивізіону Польщі до кінця 2022 року, а 32-річний Євген – до літа 2023-го. Обидва гравці приєднались до нової команди у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, Процишин – вихованець Динамо. Встиг пограти за Ворсклу, Суми, новокаховську Енергію, бахчисарайський Кизилташ, киргизькі Алтай, Абдиш-Ату та Алгу. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

Чепурненко розпочав професіональні виступи у Львові. Виступав за Княжу, Севастополь, Десну (тричі), Олександрію, Геліос, могильовський Дніпро, Агробізнес, грузинський Шевардені 1906 та Діназ. Після початку повномасштабної війни в Україні прихистився у казахському Жетису. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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