Полузащитники Николай и Иван Когуты продолжат карьеру в Карпатах, сообщает официальный сайт "львов".

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Сроки соглашения и условия договора не сообщаются. Известно, что 23-летние игроки присоединились к команде Андрея Тлумака в статусе свободных агентов. Николай будет выступать в Карпатах под номером 27, а Иван выбрал футболку с цифрой 18 на спине. Transfermarkt оценивает Николая в 150 тысяч евро, а Ивана – в 200 тысяч евро.

Напомним, братья Когуты – воспитанники тернопольского футбола. Последней их командой был Агробизнес, который они покинули со скандалом. Президент волочиской команды Олег Собуцкий обвинил братьев в трусости – они отказались возвращаться в Украину с турецкого сбора после начала войны. Как следствие, клуб отчислил больше половины игроков, а впоследствии решил временно прекратить выступления, взяв паузу на год.

К слову, сезон 2022/23 львовяне начнут в Первой лиге. Прошлую недоигранную кампанию Карпаты завершили на первом месте в группе А.

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