Двое экс-игроков юношеской сборной Украины разорвали контракт с Ягеллонией

Ягеллония провела серьезную чистку состава, частью которой стали и украинцы.

Польский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Ореста Ткачука, Олега Горина и Мартина Адамека.

Костевич допустил голевую ошибку, но Лех смог эффектно отомстить Лехии за поражение в Кубке

Первые двое – экс игроки сборной Украины U-19. Бывший вингер Шахтера и Александрии Ткачук присоединился к Ягеллонии в феврале этого года, однако так и не сыграл ни одного официального матча. Хавбек Горин подписал контракт еще перед началом сезона, но и его статистика не впечатляет – всего одна игра. Все игроки договорились с клубом о досрочном разрыве соглашений.

Добавим, что за два тура до финиша Ягеллония занимает седьмую строчку чемпионата Польши, не имея шансов на зону еврокубков.

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу