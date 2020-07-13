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Двое экс-игроков юношеской сборной Украины разорвали контракт с Ягеллонией

11:59 - Читати українською
Двое экс-игроков юношеской сборной Украины разорвали контракт с Ягеллонией
Олег Горин (справа) / Сайт Ягеллонии

Ягеллония провела серьезную чистку состава, частью которой стали и украинцы.

Польский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Ореста Ткачука, Олега Горина и Мартина Адамека.

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Первые двое – экс игроки сборной Украины U-19. Бывший вингер Шахтера и Александрии Ткачук присоединился к Ягеллонии в феврале этого года, однако так и не сыграл ни одного официального матча. Хавбек Горин подписал контракт еще перед началом сезона, но и его статистика не впечатляет – всего одна игра. Все игроки договорились с клубом о досрочном разрыве соглашений.

Добавим, что за два тура до финиша Ягеллония занимает седьмую строчку чемпионата Польши, не имея шансов на зону еврокубков.

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Теги
Мир Ягеллония Ягеллония Польша Орест Орест Ткачук Украинцы за рубежом Олег Олег Горин
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