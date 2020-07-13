Двоє екс-гравців юнацької збірної України розірвали контракт з Ягеллонією

Ягеллонія провела серйозну чистку складу, частиною якої стали і українці.

Польский клуб на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Ореста Ткачука, Олега Горіна і Мартіна Адамека.

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Перші двоє – екс гравці збірної України U-19. Колишній вінгер Шахтаря та Олександрії Ткачук приєднався до Ягеллонії у лютому цього року, однак так і не зіграв жодного офіційного матчу. Хавбек Горін підписав контракт ще перед початком сезону, але і його статистика не вражає – всього одна гра. Усі гравці домовилися з клубом про достроковий розрив угод.

Додамо, що за два тури до фінішу Ягеллонія посідає сьому сходинку чемпіонату Польщі, не маючи шансів на зону єврокубків.

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