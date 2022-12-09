Звезда Динамо Николай Шапаренко тяжело работает, чтобы как можно быстрее вернуться в общую группу киевлян.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в начале сезона.

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На своей странице в социальной сети Instagram 24-летний футболист показал, как тяжело приходится работать в тренажерном зале, чтобы закачать ногу. Физическую активность футболист совмещал с упражнениями с мячом. "Двигаться, чтобы вылечиться", – коротко подытожил свою работу Николай.

Напомним, Шапаренко получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата. По прогнозам врачей, на восстановление уйдет около шести месяцев.

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