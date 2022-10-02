"Первые шаги": Шапаренко приступил к реабилитации после операции на крестах
Николай Шапаренко снова ощутил землю обеими ногами после сложной травмы.
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко на своей странице в социальной сети Instagram выложил видео первых шагов послеоперационной реабилитации.
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Напомним, 23-летний хавбек получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата. На восстановление уйдет около шести месяцев.
К слову, в сезоне 2022/23 Шапаренко был незаменимым игроком в команде Мирчи Луческу. Полузащитник отыграл все 9 матчей и записал в свой актив 1 голевой пас.
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