Николай Шапаренко снова ощутил землю обеими ногами после сложной травмы.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко на своей странице в социальной сети Instagram выложил видео первых шагов послеоперационной реабилитации.

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Напомним, 23-летний хавбек получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче. 14 сентября его успешно прооперировали в Барселоне в клинике Рамона Кугата. На восстановление уйдет около шести месяцев.

К слову, в сезоне 2022/23 Шапаренко был незаменимым игроком в команде Мирчи Луческу. Полузащитник отыграл все 9 матчей и записал в свой актив 1 голевой пас.

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