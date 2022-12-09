Півзахисник Динамо Микола Шапаренко продовжує відновлюватись після травми, отриманої на початку сезону.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram 24-річний футболіст показав, як важко доводиться працювати у тренажерному залі, аби закачати ногу. Фізичну активність футболіст поєднував з вправами з м'ячем. "Рухатись, щоби вилікуватись", – коротко підсумував свою роботу Микола.

Нагадаємо, Шапаренко зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче. 14 вересня його успішно прооперували в Барселоні в клініці Рамона Кугата. За прогнозами лікарів, на відновлення йому знадобиться близько шести місяців.

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