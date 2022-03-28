Сразу два представителя Шахтера попали на радары Вест Хэма, сообщает The Su. "Молотки" не прочь переманить в свой лагерь форвардов Лассину Траоре и Давида Нереса.

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Однако дончане не спешат отпускать своих игроков на Туманный Альбион – "горняки" опасаются, что их футболисты не будут иметь в лондонском клубе с его сбалансированным составом достаточной игровой практики. А это, в свою очередь, в будущем существенно снизит цену игроков на трансферном рынке. Кроме того, АПЛ запретила клубам регистрировать игроков из чемпионата Украины, поэтому такой переход видится маловероятным.

Напомним, контракт Траоре с Шахтером действует до 30 июня 2026 года, Нереса – до 31 декабря этого же года. Transfermarkt оценивает игроков в 9 и 20 млн евро соответственно.

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