Одразу двоє представників Шахтаря потрапили на радари Вест Хема, повідомляє The Sun. "Молотки" не проти переманити до свого табору форвардів Лассіну Траоре та Давіда Нереса.

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Однак донеччани не поспішають відпускати своїх гравців на туманний Альбіон – "гірники" побоюються, що їхні футболісти не матимуть у лондонському клубі з його збалансованим складом достатньої ігрової практики. А це, у свою чергу, у майбутньому суттєво знизить ціну гравців на трансферному ринку. Окрім того, АПЛ заборонила клубам реєструвати гравців з чемпіонату України, тож такий перехід бачиться малоймовірним.

Нагадаємо, контракт Траоре з Шахтарем чинний до 30 червня 2026 року, Нереса – до 31 грудня цього ж року. Transfermarkt оцінює гравців у 9 та 20 млн євро відповідно.

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