Культовые фигуры для тамошних грандов Левски и ЦСКА не остались в стороне от чужой беды. Йовов бесплатно приютил украинку с ее дочерью, а Петков отдал свою квартиру в распоряжение четырех граждан Украины.

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"Это факт, но я не хочу спекулировать на этом. Нет ничего хуже войны, мы молимся каждый день, чтобы этот кошмар закончился быстрее. Я горжусь тем, что так много болгар проявляют человечность и помогают гражданам Украины", – сказал Йовов в комментарии Sportal.bg.

К слову, с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск России на территорию Украины более трех миллионов наших земляков уехали за границу, еще около 11 миллионов стали внутренними переселенцами.

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