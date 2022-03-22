Культові постаті для тамтешніх грандів Левскі та ЦСКА не залишилися осторонь чужої біди. Йовов безкоштовно прихистив українку з її дочкою, а Петков віддав свою квартиру в розпорядження чотирьох громадян України.

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"Це факт, але я не хочу спекулювати на цьому. Немає нічого гіршого за війну, ми молимося щодня, щоб цей кошмар закінчився швидше. Я пишаюся тим, що так багато болгар проявляють людяність і допомагають громадянам України", – сказав Йовов у коментарі Sportal.bg.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії на територію України понад три мільйони наших земляків виїхали за кордон, ще близько 11 мільйонів стали внутрішніми переселенцями.

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