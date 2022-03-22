Дві легенди збірної Болгарії віддали свої будинки українським сім'ям
Колишні футболісти збірної Болгарії Мілен Петков та Хрісто Йовов допомагають українцям.
Культові постаті для тамтешніх грандів Левскі та ЦСКА не залишилися осторонь чужої біди. Йовов безкоштовно прихистив українку з її дочкою, а Петков віддав свою квартиру в розпорядження чотирьох громадян України.
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"Це факт, але я не хочу спекулювати на цьому. Немає нічого гіршого за війну, ми молимося щодня, щоб цей кошмар закінчився швидше. Я пишаюся тим, що так багато болгар проявляють людяність і допомагають громадянам України", – сказав Йовов у коментарі Sportal.bg.
До слова, з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії на територію України понад три мільйони наших земляків виїхали за кордон, ще близько 11 мільйонів стали внутрішніми переселенцями.
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