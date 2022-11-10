Динамо – Александрия – 3:1 – видео голов и обзор матча с дебютным забитым мячом новичка "бело-синих"
18:07 - Читати українською
Динамо уверенно обыграло Александрию в поединке 12-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Динамо – Александрия на "Футбол 24".
завершено
73’ Джастин Лонвейк
88’ Владимир Шепелев
Артем Шулянский 90+1’
73’ Джастин Лонвейк
88’ Владимир Шепелев
90+1’ Артем Шулянский
Уже на 10-й минуте встречи Динамо повело в счете – Цыганков с правого фланга выдал передачу на линию штрафной, а Буяльский пробил точно в угол.
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Второго гола пришлось ждать долго – на 73 минуте отличился Лонвейк в похожей манере – Цыганков теперь оказался слева и отдал немного назад, а Лонвейк без проблем попал в дальний угол. Шепелев в конце игры сделал счет разгромным, но Шулянский забил гол престижа.
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