Наши соотечественники будут набираться опыта в еврокубках.

Сразу две бригады украинских арбитров будут работать на ответных матчах 1-го квалифай-раунда Лиги конференций сезона 2023/24, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ворскла определилась с местом проведения матчей Лиги конференций

В частности, поединок между эстонским Пайде и командой Б-36 с Фарерских островов будет судить бригада во главе с Виталием Романовым. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертый судья – Николай Балакин.

На встрече македонского Арсенала и армянского Алашкерта будет работать Алексей Деревинский. Ассистировать ему будут Виктор Матяш и Александр Жуков, а резервным судьей будет Ярослав Козык.

Напомним, поединки состоятся 20 июля.

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