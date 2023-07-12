В среду, 12 июля, состоялись очередные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как проходит квалификация Лиги чемпионов 2023/24.

Лига чемпионов 2023/24. Первый раунд квалификации, первые матчи

Астана (Казахстан) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:1

Голы: Аймбетов, 11 – Сигуа, 57

ХИК (Финляндия) – Ларн (Северная Ирландия) – 1:0

Гол: Радулович, 3 (пен)

Хекен (Швеция) – ТНС (Уэльс) – 3:1

Голы: Садик, 7, Рюгор, 13, Ховланд, 37 – Макманус, 32

Фарул (Румыния) – Шериф (Молдова) – 1:0

Гол: Кики, 56

Слован (Словакия) – Свифт (Люксембург) – 1:1

Голы: Вайсс, 25 – Штольц, 22 (пен)

Удаление: Куцка, 45+6 (Сл)

Зарядись энергией футбола, просматривая долгожданные матчи Лиги чемпионов вместе с HLIBNY DAR. Напитки бренда изготовлены на воде из артезианской скважины и высококачественных спиртов класса "Люкс". Ведь HLIBNY DAR – выбор тех, кто ценит не только качественный футбол, но премиальный вкус.

Максим Коваль вместе с Шерифом поехал в гости к румынскому Фарулу. Украинец отыграл весь матч, совершил три сейва, но от поражения свою команду не спас. В начале второго тайма Кики проскочил мимо обороны Шерифа, обыграл Коваля и принес победу Фарулу. У клуба из Констанцы, кстати, почти идентичная эмблема Черноморцу.

Farul Constanța 1-0 Sheriff | Goal: David Kikipic.twitter.com/SeZyHiM1fr — FootColic ️ (@FootColic) July 12, 2023

Астана дома не сумела переиграть тбилисское Динамо. В дебюте встречи сработал казахский прессинг, благодаря которому Аймбетов открыл счет. Однако после перерыва Динамо отыгралось. Курьезный гол после дальнего удара и попадания в штангу забил Сигуа.

Лига чемпионов, квалификация: Кочергин голом принес победу Ракуву, другие украинцы потерпели неудачу

Домашние победы одержали чемпионы Швеции и Финляндии. Хекен уверенно разобрался с гостями из Уэльса – Садик, Рюгор и Ховланд поразили ворота ТНС. А ХИК минимально обыграл Ларн из Северной Ирландии – единственный гол с пенальти забил Радулович.

В последнем матче дня Слован сенсационно расписал ничью с люксембургским Свифтом. Аутсайдер открыл счет с пенальти, а Вайсс красивым ударом со штрафного восстановил паритет. Весь второй тайм словакам пришлось играть в меньшинстве из-за удаления Юрия Куцки. Бывший игрок Милана, Дженоа и Пармы укусил упавшего на него соперника.