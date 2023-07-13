Одразу дві бригади українських арбітрів працюватимуть на матчах-відповідях 1-го кваліфай-раунду Ліги конференцій сезону 2023/24, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ворскла визначилась з місцем проведення матчів Ліги конференцій

Зокрема, поєдинок між естонським Пайде і командою Б-36 з Фарерських островів судитиме бригада на чолі з Віталієм Романовим. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький. Четвертий суддя – Микола Балакін.

На зустрічі македонського Арсенала і вірменського Алашкерта працюватиме Олексій Деревинський. Асистуватимуть йому Віктор Матяш та Олександр Жуков, а резервним суддею буде Ярослав Козик.

Нагадаємо, поєдинки відбудуться 20 липня.

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