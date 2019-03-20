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"Два разных мира", – Срна сравнил Серию А и УПЛ

19:47 150 Читати українською
"Два разных мира", – Срна сравнил Серию А и УПЛ
Дарио Срна / соцсети

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна, который сейчас выступает в составе Кальяри, сравнил УПЛ с Серией А.

"Чемпионат Италии – очень тяжелая лига, тут много тактики и качественных футболистов. Доволен своим выборов.

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Кальяри вышел на меня через друга. Дважды приезжал сюда, принял решение остаться здесь. В Кальяри много делает молодой и амбициозный президент, который строит новую команду.

Уровень чемпионатов Италии и Украины – два разных мира. Для меня это тоже большой опыт. Учу язык, смотрю на работу нашего тренера.

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Кальяри предлагает новый контракт, но посмотрим. Сейчас хочу закончить этот сезон, а потом с семьей приму решение. Мыслей завершить карьеру нет и не было. Есть еще и настрой, и силы", – сказал Срна каналу Футбол 1.

Теги
Италия Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Кальяри Кальяри УПЛ
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