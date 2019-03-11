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Срна – о планах после завершения карьеры: Возможно, буду комментировать на "Футбол 1/2" вместе с Леоненко

16:04 9 Читати українською
Срна – о планах после завершения карьеры: Возможно, буду комментировать на "Футбол 1/2" вместе с Леоненко
Дарио Срна / фото из соцсетей

Бывший капитан Шахтера, а ныне игрок Кальяри Дарио Срна рассказал о том, чем он планирует заниматься после завершения карьеры.

"У меня много друзей, которые закончили с футболом и сказали, что это – серьезная травма. Когда заканчиваешь с футболом, то два месяца хорошо, а на третий ты психологически начинаешь падать. Может, стану тренером через два-три года.

"Я все время работал, как Рокки Бальбоа", – Срна рассказал о возвращении на поле после положительной допинг-пробы

Я общался с Андреем Шевченко, и он мне сказал: "Дарио, мне было интересно после карьеры полтора-два года, а потом снова хочется на поле".

Возможно, буду комментатором на телевидении. Sky – вряд ли. Только Футбол1/Футбол 2 с Леоненко (смеется. – прим.).

Шевчук: Мне звонил Срна, они с партнерами по Кальяри смотрели наш матч с Александрией

Но если серьезно, я хочу после завершения карьеры быстро перестроиться на новую работу. Не хочу, чтобы у меня было много свободного времени, чтобы я думал. Если я начну думать, то может быть нехорошо", – цитирует Срну сайт телеканалов "Футбол 1/2".

Теги
Виктор Леоненко Футбол 1 Мир Дарио Срна Дарио Срна
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