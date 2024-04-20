Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ указал на огрехи во время проведения матча 24-го тура УПЛ между ЛНЗ и Вересом (1:0).

ЛНЗ и Верес были оштрафованы за несоблюдение требований эвакуации команд в укрытие во время тревоги, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, матч проходил в Черкассах, а воздушную опасность объявили в перерыве матча.

ЛНЗ наказали на 35 тысяч гривен за несоблюдение требований по эвакуации команды в укрытие. Верес вынужден выплатить такую же сумму, но в формулировке КДК УАФ вместо "несоблюдение" использовано слово "нарушение".

К слову, после 24-х туров ЛНЗ в турнирной таблице УПЛ идет на девятой строчке, набрав 29 очков, Верес с 19-ю пунктами четырнадцатый.

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