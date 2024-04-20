Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ вказав на огріхи під час проведення матчу 24-го туру УПЛ між ЛНЗ та Вересом (1:0).

ЛНЗ та Верес були оштрафовані за недотримання вимог евакуації команд в укриття під час тривоги, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, матч проходив у Черкасах, а повітряну небезпеку оголосили у перерві матчу.

ЛНЗ покарали на 35 тисяч гривень за недотримання вимог щодо евакуації команди в укриття. Верес змушений виплатити таку ж суму, але у формулюванні КДК УАФ замість "недотримання" використано слово "порушення".

До слова, після 24-х турів ЛНЗ у турнірній таблиці УПЛ йде на дев'ятій сходинці, набравши 29 очок, Верес з 19-ма пунктами чотирнадцятий.

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