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Два клуба УПЛ объявили о введении карантина

18:02 238 Читати українською
Два клуба УПЛ объявили о введении карантина
Тренировка Колоса / Официальный сайт клуба

Украинские клубы не замедлили с выполнением ограничений и мер для борьбы с распространением коронавируса.

Ворскла и Колос на официальных сайтах объявили о введении карантина для всех своих команд.

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Изоляция игроков и персонала предварительно рассчитана до конца марта. Полтавчане и ковалевцы регулярно будут давать информацию о возможных датах восстановления рабочего процесса.

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко анонсировал принятие решения о временной остановке УПЛ.

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