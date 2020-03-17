Чемпіонат України призупинений на невизначений термін

Президент УАФ Андрей Павелко объявил о временной остановке чемпионатов Украины из-за пандемии коронавируса.

"Видим, как усилилась борьба с коронавирусом. Решения были приняты правительством. Мы обратились к членам исполкома УАФ, чтобы приостановить все соревнования на территории Украины на неопределенный срок, без даты. До следующего распоряжения.

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Будем ждать хороших новостей от правительства, чтобы продолжить чемпионат. Официальное решение будет сегодня", – поделился Павелко в комментарии Футбол News.

Также стали известны потенциальные даты восстановления чемпионатов Украины. "По базовым рекомендациям УЕФА все чемпионаты должны завершиться до 30 июня. Поэтому единственный шанс доиграть чемпионат Украины – это если европейский карантин закончится максимум 15 мая" – отметил журналист Игорь Бурбас на своей странице в твиттер.

Добавим, что чемпионат Украины оставался одним из немногих в Европе, в котором продолжали проводить поединки несмотря на пандемию коронавируса.

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