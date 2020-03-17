Спарринги Украины против сборных Франции и Польши отменены, – СМИ

Товарищеские матчи сборной Украины с командами Франции и Польши не состоятся из-за опасности распространения коронавируса COVID-19.

Решение об отмене спаррингов было принято после консультаций с французской и польской федерациями, сообщают источники Украинской Правды в УАФ.

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Кроме этого, отменен сбор национальной команды, который должен был начаться на следующей неделе. Отметим, что матч с Францией должен был состояться в Париже, а с Польшей – в Хожуве.

Напомним, что сегодня состоится консультация УЕФА с представителями европейских федераций. Окончательное решение, которое будет принято по проведению Евро-2020 и еврокубков станет известно позже.

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