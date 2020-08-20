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Два клуба Серии А сообщили о заражении коронавирусом у собственных игроков

19:54 - Читати українською
Два клуба Серии А сообщили о заражении коронавирусом у собственных игроков
Андреа Петанья / Getty Images

Пандемия COVID-19 затронула футболистов итальянских Торино и Наполи.

Туринский клуб на своем официальном сайте сообщил о положительных тестах на коронавирус у двух игроков, имена которых не называются.

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Проблем не смог избежать и Наполи. В составе "партенопейцев" заразился форвард Андреа Петанья, который проводил прошлый сезон в аренде за СПАЛ. Оба клуба уже приняли необходимые меры, здоровью их игроков ничего не угрожает.

Напомним, следующая кампания Серии А начнется 19 сентября. Прошлый розыгрыш Наполи завершил на 7 строчке, а Торино на 16-ой.

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Теги
Торино Торино Италия коронавирус Андреа Андреа Петанья Наполи Наполи
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