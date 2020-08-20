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Два клуби Серії А повідомили про зараження коронавірусом у власних гравців

19:54 - Читать на русском
Два клуби Серії А повідомили про зараження коронавірусом у власних гравців
Андреа Петанья / Getty Images

Пандемія COVID-19 торкнулася футболістів італійських Торіно та Наполі.

Туринський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про позитивні тести на коронавірус у двох гравців, імена яких не називають.

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Проблем не зміг уникнути і Наполі. У складі "партенопейців" заразився форвард Андреа Петанья, який проводив минулий сезон у оренді за СПАЛ. Обидва клуби вже вжили необхідних заходів, здоров'ю їхніх гравців нічого не загрожує.

Нагадаємо, наступна кампанія Серії А розпочнеться 19 вересня. Минулий розіграш Наполі завершив на 7 сходинці, а Торіно на 16-ій.

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Теги
Торіно Торіно Італія коронавірус Андреа Андреа Петанья Наполі Наполі
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