Два клуби Серії А повідомили про зараження коронавірусом у власних гравців

Туринський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про позитивні тести на коронавірус у двох гравців, імена яких не називають.

Голкіпер Роми здав позитивний тест на COVID-19

Проблем не зміг уникнути і Наполі. У складі "партенопейців" заразився форвард Андреа Петанья, який проводив минулий сезон у оренді за СПАЛ. Обидва клуби вже вжили необхідних заходів, здоров'ю їхніх гравців нічого не загрожує.

Нагадаємо, наступна кампанія Серії А розпочнеться 19 вересня. Минулий розіграш Наполі завершив на 7 сходинці, а Торіно на 16-ій.

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