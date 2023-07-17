Правий захисник Кайл Вокер і вінгер Ріяд Марез попросили головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу про особисту зустріч. Як інформує Mundo Deportivo, обидва гравці отримали привабливі пропозиції від інших клубів, і перед ухваленням рішень хочуть поспілкуватися з наставником.

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Вокер і Марез у попередньому сезоні перетворилися на гравців ротації – обидва стали грати набагато менше. Захисник має на руках пропозицію від Баварії, а в послугах Мареза зацікавлений Аль-Ахлі. Вочевидь, обидва футболісти хотіли б отримати від Гвардіоли чесні відповіді щодо кількості ігрового часу в наступному сезоні.

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