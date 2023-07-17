ПСЖ решил обменять Джанлуиджи Доннарумму и Марко Верратти на Бернарду Силву.

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш предложил Манчестер Сити произвести обмен: вратаря Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Марко Верратти на хавбека Бернарду Силву. Об этом информирует Foot Mercato.

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Согласно источнику, "горожане" ответили на это предложение отказом. Причём английский клуб ответил очень быстро и категорично.

Сообщается, что этот отказ не остановил Кампуша. Специалист продолжит думать над тем, как переманить Бернарду в столицу Франции.

Напомним, что Доннарумма и Верратти являются действующими чемпионами Европы в составе сборной Италии.

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