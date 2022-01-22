Голкипер Владислав Кучерук и нападающий Владислав Ванат, права на которых принадлежат киевскому Динамо, вернулись в расположение Черноморца.

Кучерук и Ванат оправились от болезни и присоединились к Черноморцу на сборах, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что между одесситами и Динамо есть договоренность, что вторую часть сезона 2021/22 команды проведут в Черноморце. Если их выступления удовлетворят нового наставника "моряков" Романа Григорчука, то одесский клуб может совершить полноценные переходы.

К слову, в первой половине сезона Ванат отыграл за Черноморец 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Кучерук защищал ворота одесситов в 15 поединках и только раз сохранил свои ворота "сухими".

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