Голкіпер Владислав Кучерук та нападник Владислав Ванат, права на яких належать київському Динамо, повернулись до розташування Чорноморця.

Кучерук та Ванат одужали від хвороби та приєднались до Чорноморця на зборах, повідомляє meta-ratings.

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Зазначається, що між одеситами та Динамо є домовленість, що другу частину сезону 2021/22 команди проведуть в Чорноморці. Якщо їхні виступи задовільнять нового наставника "моряків" Романа Григорчука, то одеський клуб може здійснити повноцінні переходи.

До слова, у першій половині сезону Ванат відіграв за Чорноморець 17 матчів, у яких забив 3 голи та віддав одну гольову передачу. Кучерук захищав ворота одеситів у 15-ти поєдинках і лише раз зберіг свої ворота "сухими".

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