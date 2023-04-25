Фланговый защитник Рис Джеймс пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия, а у атакующего полузащитника Мейсона Маунта травма таза. Об этом главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард сообщил на пресс-конференции.

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Маунт, скорее всего, больше не сможет выйти на поле в этом сезоне. "Мейсон теоретически может сыграть в последнем матче сезона, но это маловероятно", – цитирует Лэмпарда официальный сайт "синих".

Таким образом, украинский нападающий лондонцев Михаил Мудрик может получить больше игровой практики в конце этого сезона. Челси осталось сыграть 7 матчей в чемпионате Англии.

После 31 сыгранного матча "синие" занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ.

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