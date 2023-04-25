Ріс Джеймс і Мейсон Маунт вибули до кінця сезону.

Фланговий захисник Ріс Джеймс пропустить залишок сезону через травму підколінного сухожилля, а у атакувального хавбека Мейсона Маунта травма таза. Про це головний тренер Челсі Френк Лемпард повідомив на прес-конференції.

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Маунт, найімовірніше, більше не зможе вийти на поле в цьому сезоні. "Мейсон теоретично може зіграти в останньому матчі сезону, але це малоймовірно", – цитує Лемпарда офіційний сайт "синіх".

Таким чином, український нападник лондонців Михайло Мудрик може отримати більше ігрової практики наприкінці цього сезону. Челсі залишилося зіграти 7 матчів у чемпіонаті Англії.

Після 31 зіграного матчу "сині" посідають 11 місце в турнірній таблиці АПЛ.

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