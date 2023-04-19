Фрэнк Лэмпард продолжает искать способы завести свою команду, которая уже настолько привыкла к поражениям, что даже не пытается доказать что-то сама себе.

Накануне Челси окончательно провалил сезон, проиграв в ответном матче Лиги чемпионов мадридскому Реалу. Лондонский клуб не смог пробиться в полуфинал турнира и потерял шанс завоевать хотя бы один трофей. Украинский полузащитник Михаил Мудрик попал в заявку, однако старт поединка начал на скамейке, выйдя лишь на 67-й минуте вместо Кукурельи.

По сообщению The Telegraph, практически всем новичкам Челси, которые присоединились к клубу летом и зимой, со следующего сезона автоматически снизят зарплату на 30% в связи с непопаданием клуба в Лигу чемпионов. Об экспериментах Фрэнка Лэмпарда, роли в них Михаила Мудрика, хейте фанатов и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".