– Многие игроки пришли на будущее. Увидим ли мы Керни Чуквуэмеку, Нони Мадуэке, Михаила Мудрика?

– Если они этого заслужат, то конечно. Есть два критерия. Есть индивидуальная работа, которая показывает, что вы этого заслуживаете. Для меня это главное. Во время моего первого периода в клубе мы не могли совершать трансферы и потеряли многих важных игроков. Все говорили: "Конечно, так молодые игроки попадают в команду". На самом же деле они попали в команду, потому что заслужили это своими тренировками.

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Второй – это менталитет, который вы должны иметь в топовом футбольном клубе. Я думаю, что это должно быть всегда. Игроки должны тренироваться, это еще семь матчей в дни тренировок – возможность показать, что вы достойны быть в команде. Если ты показываешь свое отношение тренеру, то всегда получишь шанс – вот так у меня", – цитирует Лэмпарда Football.London.

Напомним, зимой Челси отдал Шахтеру за Мудрика 70 млн евро, еще 30 млн предусмотрены бонусами. Пока украинский вингер не впечатляет в составе "синих" – 2 ассиста в 12 матчах.

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