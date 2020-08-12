Два главных неудачника Серии А объявили имена новых тренеров

СПАЛ на своем официальном сайте объявил о назначении Паскуале Марино. Контракт рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

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Брешия разорвала контракт с Диего Лопесом и также уже нашла нового наставника. Им стал 69-летний Луиджи Дельнери. Ожидалось, что экс-тренер Ювентуса, Ромы и Аталанты будет техническим директором клуба, однако президент "ласточек" Массимо Челлино договорился с опытным специалистом о других условиях.

Напомним, именно СПАЛ и Брешия стали двумя худшими командами по итогам Серии А 2019/20. Первые набрали всего 20 очков и расположились на последней строчке таблицы, а вторые добыли на пять пунктов больше и финишировали 19-ми.

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