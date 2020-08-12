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Два головні невдахи Серії А оголосили імена нових тренерів

20:33 - Читать на русском
Два головні невдахи Серії А оголосили імена нових тренерів
Луїджі Дельнері / АР

Брешія та СПАЛ вирішили змінити головних тренерів після провального завершення сезону.

СПАЛ на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Паскуале Маріно. Контракт розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один.

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Брешія розірвала контракт з Дієго Лопесом і також вже знайшла нового наставника. Ним став 69-річний Луїджі Дельнері. Очікувалося, що екс-тренер Ювентуса, Роми та Аталанти буде технічним директором клубу, однак президент "ластівок" Массімо Челліно домовився з досвідченим фахівцем про інші умови.

Нагадаємо, саме СПАЛ і Брешія стали двома найгіршими командами за підсумками Серії А 2019/20. Перші набрали всього 20 очок і розташувалися на останній сходинці таблиці, а другі здобули на п'ять пунктів більше і фінішували 19-ми.

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Теги
Італія Брешія Брешія Луїджі Луїджі Дельнері СПАЛ СПАЛ Паскуале Паскуале Маріно
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