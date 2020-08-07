Торино официально назначил новым тренером Джамапаоло, который провалился в Милане

Новым наставником "быков" стал Марко Джампаоло, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.
"Ехать туда сейчас было бы глупо": Рангник объяснил провал переговоров с Миланом
В течение 2016-2019 годов Джампаоло возглавлял Сампдорию и благодаря удачным результатам получил приглашение от Милана. Впрочем, провальный старт "россонери" в сезоне 2019/20 стоил 53-летнему итальянцу работы. Уже в октябре Джампаоло уволили, заменив на Стефано Пиоли.
Напомним, Торино завершил чемпионат Италии на 16 строчке, оторвавшись от зоны вылета всего на 5 очков.
Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо