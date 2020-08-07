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Торино официально назначил новым тренером Джамапаоло, который провалился в Милане

18:35 - Читати українською
Торино официально назначил новым тренером Джамапаоло, который провалился в Милане
Марко Джампаоло / Getty Images

Торино определился с главным тренером на следующий сезон.

Новым наставником "быков" стал Марко Джампаоло, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

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В течение 2016-2019 годов Джампаоло возглавлял Сампдорию и благодаря удачным результатам получил приглашение от Милана. Впрочем, провальный старт "россонери" в сезоне 2019/20 стоил 53-летнему итальянцу работы. Уже в октябре Джампаоло уволили, заменив на Стефано Пиоли.

Напомним, Торино завершил чемпионат Италии на 16 строчке, оторвавшись от зоны вылета всего на 5 очков.

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Торино Торино Италия Марко Марко Джампаоло
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