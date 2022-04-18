"Есть ли шансы, что я останусь в Вест Хэме? Думаю, процентов на 95, что я уйду. Вест Хэм имеет опцию продления контракта на год, насколько я помню, но со мной пока никто не общался по этому поводу. Жду их решения , оно должно быть в ближайшие неделю-две.

Ярмоленко продолжит карьеру в Европе, но простится с Вест Хэмом, – Цыганык

Если нет, то мой агент будет заниматься моим трудоустройством. Будем смотреть, где и какие будут варианты. Интересуются команды из чемпионата Турции, плюс команды из, скажем так, теплых стран. Это та же Саудовская Аравия, есть варианты в Италии или Испании, но я пока думаю и не определился.

Было время, что нужно определиться, где я продолжу карьеру, но постучала беда в наши дома, и мне сейчас не до этого. Не могу об этом думать, и даже не хочется. Настолько все равно, где я окажусь. Понимаю, что это плохо, потому что у меня семья и дети, о которых нужно заботиться, но сейчас все мысли только о войне и о том, как помочь людям из Украины.

Есть ли вероятность играть в Украине? До войны я серьезно думал о возвращении в Динамо Киев. Сейчас никто не знает, что будет вообще со страной, даже не говорю о футболе. Если у нас не будет чемпионата – куда возвращаться? Если выбирать между клубом, который дал тебе все или деньги, то я бы выбрал клуб, который дал мне все, и тех фанатов, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры", – рассказал Ярмоленко в эфире YouTube-канала КраСава.

Напомним, Андрей перебрался в Вест Хэм летом 2018-го из Боруссии Дортмунд. В текущем сезоне украинец сыграл 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Вест Хэм разбил команду Тете и сыграет в полуфинале ЛЕ против обидчика Барселоны – Ярмоленко успел создать момент